Italia, i convocati del ct azzurro Gattuso: ecco la LISTA completa, con qualche sorpresa

Italia, i convocati del commissario tecnico azzurro Gattuso: ecco la LISTA completa, con qualche sorpresa. Ecco tutti i nomi

Riparte ufficialmente il cammino della Nazionale Italiana di calcio nelle qualificazioni ai Mondiali. Dopo il bilancio in chiaroscuro di giugno — sconfitta per 3-0 contro la Norvegia e vittoria per 2-0 sulla Moldova — gli Azzurri tornano in campo a settembre per due partite decisive: venerdì 5 settembre allo Stadio di Bergamo contro l’Estonia, e lunedì 8 settembre a Debrecen contro l’Israele. Entrambi i match inizieranno alle 20:45 e saranno trasmessi in diretta TV su Rai 1.

Sarà la prima ufficiale in panchina per Gennaro Gattuso, ex centrocampista campione del mondo nel 2006 e noto per la sua grinta dentro e fuori dal campo. Il nuovo CT ha convocato 28 calciatori per il raduno in programma dal 31 agosto al Centro Tecnico Federale di Coverciano.

I CONVOCATI

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Giovanni Leoni (Liverpool), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giovanni Fabbian (Bologna), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

Stadio di Bergamo verso il tutto esaurito

Per la gara interna contro l’Estonia si prevede un’atmosfera elettrizzante: già venduti oltre 18.000 biglietti, con lo stadio vicino al sold out. Un segnale di grande attesa per l’esordio della nuova gestione tecnica e per una squadra che punta a riscattarsi subito.