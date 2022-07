Italia femminile, Bonfantini che rimpianto: «Incide a partita in corso»

Nella sconfitta contro il Belgio, buona la prestazione di Bonfantini mai utilizzata fino a quel momento dalla c.t. Bertolini

Agnese Bonfantini ha fatto il suo esordio all’Europeo in quelli che poi si sono rivelati gli ultimi 45 minuti dell’Italia femminile nella competizione. La sconfitta col Belgio ha infatti significato eliminazione per la Azzurre. La classe ’99 della Juventus ha comunque disputato un’ottima seconda parte di gara, guadagnasi un 6,5 in pagella da La Gazzetta dello Sport.

IL GIUDIZIO – «Zero minuti nelle prime 2 gare, 45 per provare a cambiare quella col Belgio. Come nella Juve, anche con la Nazionale incide più in corso».