2022 come 2017, Italia fuori dai Mondiali per la seconda volta di fila: giocatori in lacrime, anche Verratti e capitan Chiellini

L’Italia, campione d’Europa in carica, non è riuscita a qualificarsi ai Mondiali per la seconda edizione di fila.

Come nel 2017 a San Siro, i giocatori sono in lacrime in campo. Su tutti, uno dei migliori in campo Marco Verratti.