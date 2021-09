Italia, giovedì le convocazioni di Mancini per la Nations League

Italia, giovedì le convocazioni del ct Roberto Mancini per la fase finale di Nations League che si terranno in Italia

Nella serata di giovedì 30 settembre il ct Roberto Mancini diramerà la lista dei convocati per la fase finale della Nations League, il torneo UEFA giunto alla seconda edizione che avrà il suo epilogo in Italia.

La Nazionale si radunerà domenica sera al Suning Centre di Appiano Gentile e resterà a Milano fino alla gara con la Spagna per spostarsi in nottata al Centro Tecnico Federale di Coverciano da dove, in base al risultato della semifinale, si dirigerà poi verso la sede della gara di domenica 10 ottobre.