Italia Macedonia del Nord, Acerbi o Mancini? Il c.t. ha deciso

L’unico dubbio di formazione del c.t. della Nazionale riguardava il partner di Bastoni in difesa. Acerbi o Mancini? Scelta fatta

La formazione è fatta. Il c.t. della Nazionale Roberto Mancini ha in mente l’undici che scenderà in campo questa sera a Palermo contro la Macedonia del Nord. L’unico vero dubbio riguardava la difesa centrale, nello specifico la spalla di Bastoni. E tra Acerbi e Mancini a spuntarla, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è stato il difensore della Roma.

La decisione del commissario tecnico è stata fatta anche in ottica finale, in cui all’Italia potrebbe servire un difensore più esperto al fianco di Chiellini nel caso in cui Bonucci non dovesse farcela. E Acerbi è visto proprio in quest’ottica.