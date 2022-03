Italia Macedonia, flop Insigne: «Passivo, quasi pronto per il Canada»

Insigne è stato uno dei peggiori in campo in Italia-Macedonia del Nord

Prestazione più che deludente quella di Lorenzo Insigne in Italia-Macedonia del Nord. Il 10 della Nazionale è un fantasma ed è tra i peggiori in campo nella disfatta Mondiale. Per La Gazzetta dello Sport, il capitano del Napoli è da 4 in pagella.

IL GIUDIZIO – «L’inadeguatezza di Immobile è più evidente, ma Insigne non è molto diverso: è lui, con la sua tecnica, con la maglia 10, che dovrebbe prendere l’Italia, inventare, creare, sorprendere. Invece è passivo, quasi pronto per il Canada».