Italia, Mancini: «Accordi con altri club? Falso, penso solo al Mondiale»

Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha parlato del suo futuro, ribadendo di non avere intenzione di lasciare la Nazionale

Roberto Mancini è concentrato solamente sui prossimi impegni dell’Italia. Le parole del ct, dalla presentazione del libro Photoansa 2021 a Roma, riprese da gazzetta.it.

DICHIARAZIONI – «Un accordo verbale con un club di Premier? Tutto falso. Il mio unico obiettivo è quello di arrivare al Mondiale e riuscire a vincerlo».

SORTEGGIO – «Nel girone di qualificazione le cose non sono andate benissimo, ma dobbiamo accettarlo. Dobbiamo rimboccarci le maniche e ripartire. Abbiamo ancora una possibilità. Certo, il sorteggio non è stato bellissimo ma siamo i campioni d’Europa e possiamo vincere la prima partita per poi giocarci la finale del playoff».