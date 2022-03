Italia, Mancini chiama Insigne: iniezione di fiducia dopo le difficoltà con il Napoli

Il c.t. dell’Italia Mancini ha telefonato Lorenzo Insigne per fargli sentire la sua fiducia in vista dei playoff Mondiali

Roberto Mancini sta facendo sentire la sua vicinanza ai calciatori della Nazionale, in vista dei fondamentali playoff di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il c.t. dell’Italia ha telefonato anche a Lorenzo Insigne per confermargli la sua fiducia nonostante il momento difficile che l’esterno sta vivendo con il Napoli.

A Verona, infatti, non ha giocato e dopo le ultime prestazioni il suo posto fisso sulla fascia partenopea sembra scricchiolare visto anche l’addio a fine stagione. Mancini, però, ha detto al suo numero 10 che lo aspetta a Coverciano già sabato sera, subito dopo la partita contro l’Udinese; match in cui Insigne dovrà rilanciarsi.