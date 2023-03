Italia, Mancini: «L’importante era vincere, ma potevamo fare meglio tutto»

Roberto Mancini, Ct dell’Italia, ha parlato ai microfoni della Rai dopo la vittoria contro Malta

«Sono partite dove hai tutto da perdere e diventano brutte. Importante era vincere anche se ci sono cose che abbiamo fatto bene e altre meno. Retegui? E’ stato fondamentale per aver sbloccato la partita. Era difficile con pochi spazi e dobbiamo prenderle al massimo per portare a casa i tre punti. Potevamo fare meglio tutto. Quando vai in vantaggio puoi giocare con più tranquillità e sicuramente si poteva fare meglio».