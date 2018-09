Italia-Polonia, Nations League 2018/2019: formazioni ufficiali e cranaca in diretta live

Italia-Polonia, Nations League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, sintesi e tabellino

Partirà questa sera la UEFA Nations League per l’Italia targata Roberto Mancini contro un avversario ostico ma non insuperabile: la Polonia di Robert Lewandowski. Con l’obiettivo di riconquistare la credibilità, l’entusiasmo e le posizioni perse con la mancata qualificazione al Mondiale, gli Azzurri cercheranno di non perdere l’importante opportunità di guadagnare, con la vittoria del girone, il pass per le finali che si disputeranno il prossimo giugno tra le vincitrici dei quattro gironi. Mancini, per l’occasione, sembra orientato ad affidarsi al 4˗3˗3, con Donnarumma e Balotelli pronti a partire dal primo minuto. Dalla parte opposta, ci sarà una Polonia vogliosa di riscattare un Mondiale deludente e imbottita di tanti “italiani”, a partire dal portiere bianconero Szczesny ma non solo: Reca, Bereszynski, Linetty, Zielinski e Milik saranno gli altri a cominciare con probabilità da primo minuto. Ecco le formazioni ufficiali e, a seguire, la cronaca live del match

Italia-Polonia: diretta live e sintesi

Italia-Polonia: formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali. Un solo cambio per Mancini che sceglie Biraghi, al posto di Criscito, mentre il CT polacco cambia modulo, inserendo a centrocampo Blaszczykowski, Klich e Kurzawa

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Gagliardini, Jorginho, Pellegrini; Bernardeschi, Balotelli, Insigne. Ct.: R. Mancini

POLONIA (4-4-1-1): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Reca; Blaszczykowski, Krichowiak, Klich, Kurzawa; Zielinski; Lewandowski. Ct.: J. Brzęczek

Italia-Polonia: probabili formazioni e pre-partita

Qui Italia. Dopo le amichevoli estive, gli Azzurri di Roberto Mancini sono pronti a esordire nella nuova competizione internazionale per nazioni, la UEFA Nations League. Il girone, composto da Polonia e Portogallo, sarà sicuramente impegnativo ma non proibitivo. Nell’esordio di questa sera, il CT sembrerebbe orientato a schierare un offensivo 4˗3˗3 con Bernardeschi, reduce da un grande inizio di campionato, Balotelli e Insigne a guidare l’attacco. La difesa della porta sarà affidata a Donnarumma, mentre davanti a lui si riunirà la coppia storia composta da Capitan Chiellini e da Bonucci. A guidare il centrocampo azzurro, infine, sarà l’ex Napoli Jorginho, insieme a Pellegrini e Benassi.

Qui Polonia. Dopo la precoce uscita dal Mondiale di Russia, la Polonia di Jerzy Brzeczek si appresta a inaugurare il suo percorso con vista Euro 2020. La formazione destinata a scendere in campo al Dall’Ara sarà una squadra, per gran parte, esperta del campionato italiano, in quanto la maggior parte dei probabili titolari milita o ha militato in Serie A. A partire dal portiere bianconero Szczesny, ci saranno i sampdoriani Bereszynski e Linetty, apparsi molto in forma con il Napoli, l’ex granata Glik in difesa, l’atalantino Reca e i “napoletani” Zielinski e Milik, dietro a Lewandowski.

Italia-Polonia: i precedenti del match

Quella che andrà in scena al Dall’Ara di Bologna tra Italia e Polonia sarà una sfida dai risvolti storici importanti. Nonostante la rilevanza delle due compagini, sono stati soltanto 14 i confronti dal 1921, anno di nascita della Nazionale polacca, per un bilancio totale che recita 5 vittorie azzurre, 6 pareggi e 3 vittorie della Polonia, con 19 reti all’attivo e soltanto 9 subite. La prima sfida, valida per la qualificazione al Mondiale, risale al 1965 e finì 0˗0, ma il ritorno fu un autentico delirio azzurro conclusosi con il risultato di 6˗1. Quella più importante, però, risale al glorioso 1982: in quell’anno, al Mondiale di Spagna, gli azzurri, dopo la vittoria guadagnata grazie alla doppietta di Rossi, conquistarono la finalissima. L’ultimo confronto è, infine, quello del 2011 quando gli Azzurri vinsero per 2˗0 grazie alle reti di Balotelli e Pazzini.

Italia-Polonia: l’arbitro del match

Sarà Felix Zwayer l’arbitro designato dalla UEFA a dirigere la prima sfida della nuova competizione internazionale, la Nations League, tra Italia e Polonia, valida per il gruppo A, in programma questa sera allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Per il fischietto tedesco, classe ’81 e agente immobiliare di professione, si tratta di un esordio con la Nazionale italiana mentre sono ben sei le occasioni nelle quali Zwayer ha arbitrato squadre italiane in competizioni internazionali, per un bilancio di 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. Zwayer sarà coadiuvato dagli assistenti connazionali Thorsten Schiffner e Marco Achmuller, mentre il quarto uomo sarà Markus Haecker. Gli addizionali del match, infine, saranno Daniel Siebert e Sascha Stegemann.

Italia-Polonia Streaming: dove vederla in tv

Italia-Polonia sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta tv in chiaro sulle frequenze di Rai 1 (anche in HD al canale 501 del digitale terrestre) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app o sul sito RaiPlay.