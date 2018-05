Italia, gaffe di AS: Zaza… può andare ai Mondiali – FOTO

In un articolo comparso sulle pagine di AS, noto quotidiano sportivo spagnolo, Simone Zaza potrebbe essere convocato per i mondiali 2018

Incredibile gaffe da parte di AS uno dei quotidiani sportivi più letti in Spagna. Un articolo pubblicato il 20 maggio intitolava “Zaza, ultimo treno per la Russia con il suo futuro nell’aria”. Quella di Zaza è stata sicuramente una buona stagione, ma per suo e nostro dispiacere non potrà andare ai mondiali di Russia 2018. Il neo commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini, lo ha convocato per le amichevoli che si disputeranno contro con Arabia Saudita, Francia ed infine Olanda. Nel corso dell’ultima stagione l’attaccante ex Sassuolo è stato autore di 13 gol e 2 assist. Zaza è in prestito dalla Juventus al Valencia, con un diritto di riscatto fissato a 12 milioni.

Sono molte le pretendenti che vogliono aggiudicarsi le prestazioni del bomber lucano. Una su tutte il Milan di Gennaro Gattuso che vede nel giocatore un futuro all’interno delle fila rossonere. I primi contatti tra Mirabelli, direttore sportivo del Milan, e Giuseppe Bozzo, agente che detiene la mediazione del calciatore, sono avvenuti questa mattina a Casa Milan. Chissà che il futuro di Simone Zaza non sia in rossonero, certo è che, almeno per questa edizione, non vestirà la maglia azzurra ai mondiali 2018 in Russia.