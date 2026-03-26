“Italia terrorizzata”: tutto prima della partita, Gattuso non la prende bene

L’Italia stasera affronterà l’Irlanda del Nord, ma intanto la vigilia è animata: Gattuso non la prende benissimo

Dentro o fuori: non ci sono altre vie d’uscita. L’Italia questa sera si gioca la prima metà del Mondiale, l’altra dovrà conquistarla (sempre in caso di vittoria contro l’Irlanda) martedì prossimo.

Dopo 12 anni, gli azzurri sperano di poter rompere la maledizione iridata e Gattuso ha fatto di tutto per arrivare preparato all’appuntamento. Niente stage ed allora ecco cene e pranzi in giro per l’Italia e l’Europa con gli azzurri: un modo per fare gruppo, per far sentire i giocatori parte di un progetto.

Fare gruppo, ma anche togliere dalla testa dei calciatori il pensiero del fallimento: vuole un’Italia ottimista Gattuso, un gruppo positivo che non pensa a quel che potrà succedere in caso di sconfitta. Ha battuto molto su questo tasto il commissario tecnico e di certo non avrà accolto con piacere quanto si scrive sulla Nazionale italiana in giro per il Mondo. O’Neill, ct dell’Irlanda del Nord, ha voluto caricare i suoi proprio in questo modo: facendo capire che ad aver paura devono essere soltanto gli azzurri.

Un pensiero che ha trovato spazio anche su alcuni quotidiani internazionali, finendo nell’edizione online del New York Times.

La paura dell’Italia: il New York Times fa ‘arrabbiare’ Gattuso

Nell’articolo si parla in maniera chiara della preoccupazione che c’è in casa Italia, proprio quello che Gattuso sta provando a combattere.

Così si legge che “l’Italia è terrorizzata all’idea di mancare la qualificazione al terzo Mondiale consecutivo” e anche che “la sfida più grande sarà superare la paura del fallimento“. Un discorso che di certo non avrà fatto piacere a Gattuso che in questi mese e soprattutto negli ultimi giorni ha lavorato per far sì che i calciatori non sentissero il peso del match.

Invece il New York Times la mette come il grande pericolo da affrontare, parla di “vera e propria prova mentale” e ricorda gli ultimi due spareggi andati male, spiegando che l’Italia si presentava come favorita ma non è bastato. Favorita lo sarà anche stasera, ma Gattuso non vuole commettere lo stesso errore dei predecessori, perché tutto ciò non conta – come scrive il NYT – “quando subentra la paura e la pressione aumenta”.