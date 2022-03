Italia Turchia, prima per Joao Pedro dall’inizio. Sarà anche l’ultima?

Le riflessioni attorno alla Nazionale Italiana dopo l’eliminazione dal Mondiale in Qatar. Le ultime verso la Turchia

Riflessioni in corso attorno alla Nazionale Italiana di calcio. Il c.t. Roberto Mancini potrebbe lasciare dopo la sconfitta contro la Macedonia del Nord? Se così fosse, quella contro la Turchia sarebbe l’ultima partita da allenatore dell’Italia. Domani potrebbe esserci spazio anche per Joao Pedro che, nella giornata di ieri, si è mosso bene nel corso dell’allenamento. L’obiettivo dell’italo brasiliano è convincere l’allenatore italiano a schierarlo dal 1′.

Come riporta l’Unione Sarda, per Joao Pedro quella contro la Turchia potrebbe essere (come per Mancini) l’ultima partita in Nazionale. Se dovesse arrivare l’aria di rinnovamento tanto auspicata dall’ambiente italiano, il capitano del Cagliari potrebbe non trovare più spazio fra gli Azzurri.