Italia Under 21, Maggiore: «Non fateci passare da antisportivi»

Giulio Maggiore, centrocampista dello Spezia e della Nazionale Under 21, ha scritto una lettera sulla Gazzetta dello Sport.

«Siamo ai quarti. A leggero così può sembrare normalità, ma soltanto chi è stato all’interno di questo gruppo sa tutte le difficoltà che abbiamo passato. (…) Anche il nostro gruppo di azzurrini è stato colpito dal virus nel raduno di settembre. Il periodo più difficile per la squadra. Ma essendo una Squadra Vera con le maiuscole, fatta di valori sani e con lo stesso obiettivo, ne siamo usciti e abbiamo ottenuto la qualificazione. (…) A livello personale non posso non raccontare la mia esperienza, di cui purtroppo il Covid è stato protagonista. Sono diventato positivo proprio nel corso del raduno di settembre, è stata una bella botta. (…) Ma da ciò sono uscito più forte, apprezzando ancor di più le cose importanti della vita. (…) Tornando all’Europeo, l’unica nota dolente sono state le espulsioni. Qualcuna giusta, qualcuna eccessiva, ma vi prego non fateci passare da antisportivi, perché non lo meritiamo».