Fiorentina, Italiano sperimenta con Castrovilli: l’idea del tecnico

Italiano pensa ad un nuovo ruolo per Gaetano Castrovilli: ecco l’idea del tecnico della Fiorentina per il numero 10 viola

Vincenzo Italiano ha in mente un nuovo ruolo per Gaetano Castrovilli. Il tecnico viola, arrivato in questa stagione dopo la fantastica annata sulla panchina dello Spezia, vuole fare del numero 10 una delle sue creazioni.

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, Italiano vorrebbe schierarlo come esterno alto nel 4-3-3 con Vlahovic punta centrale e Nico Gonzalez sull’altro lato. In mezzo spazio a Maleh, in grande ascesa.