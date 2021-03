Jankto vuole riprendersi la Sampdoria: un obiettivo contro il Torino

La Sampdoria rimane concentrata in vista del delicato impegno contro il Torino: occasione da sfruttare per Jakub Jankto, reduce da alcune prove incolore a centrocampo

La Sampdoria continua la sua preparazione in vista della prossima sfida di campionato contro il Torino, in programma domenica alle ore 15:00. Occasione da non fallire per Jakub Jankto, che subito dopo il match con i granata raggiungerà la sua nazionale in vista dei prossimi impegni validi per le qualificazioni ai prossimi mondiali.

Il centrocampista ceco vuole riscattarsi a tutti costi dopo essersi reso protagonista di alcune prove decisamente incolore: il numero 14 blucerchiato è ben lontano dalla sua miglior versione, quella vista nella prima parte di questa stagione, ma deciso a riprendere saldamente in mano le redini della fascia sinistra affidatagli da Claudio Ranieri.