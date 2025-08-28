Jashari Milan, brutto infortunio per il nuovo acquisto dei rossoneri! Le ultime sulle sue condizioni

Jashari Milan, brutto e grave infortunio per il nuovo acquisto dei rossoneri! Le ultime sulle sue condizioni, gli aggiornamenti

Brutte notizie per il Milan a poche ore dall’esordio stagionale in trasferta in campionato. Il centrocampista svizzero Ardon Jashari, 22 anni, talento emergente della mediana rossonera, ha subito la frattura del perone destro durante un allenamento a Milanello. L’incidente è avvenuto in un contrasto con Santiago Giménez, 24 anni, attaccante messicano reduce da una stagione da protagonista.

La dinamica dell’infortunio

Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio si è verificato durante una classica partitella in famiglia. Jashari, noto per il suo dinamismo e l’abilità nell’interdizione, ha impattato duramente con Giménez in un contrasto a centrocampo. L’impatto violento ha subito destato preoccupazione nello staff tecnico e medico.

Lo staff sanitario del Milan è intervenuto tempestivamente in campo, stabilizzando il giocatore prima del trasferimento in clinica per esami strumentali. La diagnosi — frattura del perone destro — lascia presagire uno stop significativo. Al momento, le prime stime parlano di assenza di “alcune settimane”, ma non è escluso un recupero più lungo, condizionato dall’esito degli accertamenti.

Reazioni e possibili conseguenze sul mercato

L’infortunio di Jashari arriva in un momento cruciale della stagione, proprio quando il tecnico Massimiliano Allegri, 57 anni, allenatore esperto e vincente con una lunga carriera in Serie A, stava cercando di consolidare la struttura tattica della squadra.

La sua assenza priverà il Milan di un elemento prezioso in fase di rottura e impostazione. Questo imprevisto potrebbe spingere la dirigenza rossonera a intervenire sul mercato alla ricerca di un rinforzo in mediana per garantire copertura e continuità al reparto.

L’abbraccio dei tifosi

La notizia ha immediatamente scosso l’ambiente rossonero. Sui social, centinaia di messaggi di incoraggiamento sono stati rivolti al giovane svizzero, simbolo di determinazione e potenziale futuro della squadra.

Lo spogliatoio si è stretto attorno a lui, con compagni e staff che hanno espresso sostegno in vista del percorso di recupero. L’auspicio comune è che Jashari possa rientrare in campo il prima possibile per contribuire alla stagione del Milan