Joao Felix, attaccante dell’Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Chelsea.

«Sono felice qui. Non è un momento così buono ma sono sicuro che lo supererò. Il mio rapporto con il mister è molto buono, cerca sempre di aiutarmi e noi siamo qui per aiutarci a vicenda. Mi manca la volontà? Non lo so, la verità è che il talento non arriva senza la volontà. Abbiamo tanti esempi di giocatori di grande talento a cui mancava qualcosa per arrivare al vertice e io non voglio essere uno di loro, per questo cerco di mettere il mio talento e la mia volontà al servizio della squadra».