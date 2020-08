Joao Felix: «Voglio fare la storia dell’Atletico Madrid come Griezmann»

Joao Felix ha parlato in vista della sfida di Champions League contro il Lipsia: le dichiarazioni del talento dell’Atletico Madrid

CHAMPIONS LEAGUE – «L’Atletico qualche hanno fa ha sfiorato la vittoria della Coppa e l’ha perso per qualche minuto. Dobbiamo stare attenti sino alla fine. Giocare al Da Luz semifinale e finale? Beh, per me che sono portoghese e ho giocato nel Benfica sarebbe qualcosa di speciale. Mi piacerebbe, non lo nascondo. In quello stadio ho segnato il primo gol da professionista e ho un legame speciale. Debutto in un quarto di Champions? Non sono agitato. Spesso i giovani hanno meno pressione in queste partite e giocano la testa libera».

IDOLO – «Mi ispiro a Griezmann. Lui ha fatto grandi cose. Mi ispiro a lui per quello che ha fatto e ha ottenuto all’Atletico Madrid. Ha fatto la storia qui e se posso essere come lui sono contento, se posso fare anche oltre sarà ancora meglio. Ha fatto molto con Simeone e io voglio imparare il suo gioco per migliorare ancora e ancora».