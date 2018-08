Il club spagnolo è l’ultima spiaggia per il portoghese e per l’Inter: si studia la formula migliore per il trasferimento

Continua in casa Inter a tener banco la grana Joao Mario. Il portoghese vive da separato in casa, nonostante la convocazione di Luciano Spalletti alle gare di ICC con Lione e quella di stasera con l’Atletico Madrid. In Corso Vittorio Emanuele II, si valutano le possibilità di cessione.

L’ultimo club interessato a Joao Mario è il Real Betis di Siviglia che, dopo gli acquisti di Rui Patricio e Willin Carvalho, prova a convincere il portoghese. Le parole del presidente del club spagnolo facevano capire dell’interesse dei biancoverdi, ma il problema è la formula alla quale aggiungere l’ingaggio.

“Un sueno imposible” titolavano alcuni media spagnoli vicini al Real Betis qualche giorno fà. Joao Mario potrebbe convincersi e sposare il progetto. L’Inter, però, vorrebbe monetizzare subito con la cessione del portoghese, valutato intorno i 28 milioni di euro. Gli spagnoli, del resto come le altre squadra interessate in questo mercato, provano con il prestito con diritto di riscatto.

L’Inter studia la possibile formula del prestito oneroso, con diritto di riscatto che si trasformerebbe in obbligo in caso di raggiungimento degli obiettivi. Ultima settimana di mercato, Joao Mario dovrà prendere una decisione relativa al suo futuro che, molto probabilmente, non sarà nerazzurro. Occhio alla Lazio, pista che non tramonta. Mentre si fà più remota l’ipotesi Sampdoria.