Jorge Jesus: «Kim Min-Jae? Una sorpresa anche per me. Una squadra pagherà la clausola»

Jorge Jesus, allenatore del Fenerbahce, ha parlato del futuro del difensore coreano Kim Min-Jae

Jorge Jesus, allenatore del Fenerbahce, ha parlato ai microfoni di De Marke Sports del futuro del difensore coreano Kim Min-Jae. Le sue dichiarazioni:

«Kim Min-Jae? La sua cessione una sorpresa anche per me. L’ho saputo tre giorni fa e la società non può farci niente. Una squadra pagherà la clausola. Un duro colpo perché parliamo di un difensore davvero forte».