Jorginho: «Inutile pensare alla Juve se non vinciamo»

Le parole di Jorginho al termine di Milan-Napoli, match valido per la 32esima giornata di Serie A Tim 2017/2018, conclusosi 0-0

Il centrocampista del Napoli, Jorginho, al termine del match pareggiato contro il Milan, ha parlato ai microfoni di Premium Sport: «Dispiace per il pareggio, anche se bisogna ammettere che il Milan è una squadra in salute e la gara era complicata. Abbiamo avuto delle occasioni ma non siamo riusciti a segnare. Bisogna guardare avanti perché ci sono ancora delle partite».

Il brasiliano ha continuato: «Se abbiamo difficoltà a trovare la via del gol? A caldo non so dire se è questo il problema. Ora lavoreremo per provare a tornare a segnare come prima. Occhi puntati sulla Juventus? Sì, ma prima dobbiamo pensare a vincere. Non serve a nulla pensare alla Juventus se prima non vinciamo».