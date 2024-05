Esonero Allegri, lo sfogo: «Io il parafulmine, vediamo chi lo sarà adesso!»

Esonero Allegri, il Corriere della Sera riporta lo sfogo del tecnico toscano contro la dirigenza, Giuntoli in particolare

Tensione alle stelle per Allegri anche nei giorni precedenti ad Atalanta–Juve. Come svelato dal Corriere della Sera, il tecnico ritiene di essere stato delegittimato con i giocatori dal comportamento di Giuntoli, che non ha detto con chiarezza cosa sarebbe accaduto a fine stagione.

Il quotidiano riporta il seguente virgolettato: «Per fortuna tra poco questa situazione sarà conclusa. Quest’anno sono stato io il parafulmine, vediamo chi lo sarà nella prossima stagione. È stato un miracolo concludere la scorsa stagione con quella classifica».

