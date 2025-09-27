Juve Atalanta, Tudor punta su Adzic: il talento montenegrino giocherà dal primo minuto?

Juve Atalanta, il tecnico bianconero Igor Tudor punta su Adzic: il talento montenegrino giocherà dal primo minuto? Le ultime

La Juventus di Igor Tudor, tecnico croato classe 1978 ed ex difensore bianconero, si prepara al big match di oggi pomeriggio contro l’Atalanta (calcio d’inizio alle ore 18:00) con una scelta che sa di coraggio e fiducia. L’allenatore sembra infatti intenzionato a lanciare dal primo minuto Vasilije Adzic, fantasista montenegrino classe 2006, considerato uno dei talenti più promettenti della rosa.

Adzic al posto di Conceição

Il giovane trequartista è il principale candidato a sostituire Francisco Conceição, esterno offensivo portoghese che in settimana ha svolto lavoro differenziato per un affaticamento muscolare. Tudor non vuole correre rischi e sarebbe pronto a dare spazio ad Adzic, schierandolo alle spalle della punta insieme a Kenan Yildiz, talento turco-tedesco ormai punto fermo dell’attacco juventino. Per Adzic si tratterebbe della prima vera consacrazione dopo alcuni spezzoni di gara in cui ha già mostrato personalità e qualità tecniche sopra la media.

Le altre scelte di formazione

La Juventus dovrebbe presentarsi con diversi titolari di ritorno. In porta ci sarà Michele Di Gregorio, estremo difensore arrivato dal Monza in estate. Davanti a lui il terzetto difensivo sarà composto da Gleison Bremer, colonna brasiliana della retroguardia, Federico Gatti, difensore italiano in crescita, e Lloyd Kelly, centrale inglese ex Bournemouth.

Una novità tattica riguarda Pierre Kalulu, francese ex Milan, che verrà avanzato sulla linea dei centrocampisti per agire da esterno destro a tutta fascia. Sull’altro lato spazio ad Andrea Cambiaso, mentre in mezzo al campo la regia sarà affidata a Manuel Locatelli, campione d’Europa con l’Italia nel 2021, affiancato dal dinamismo di Khephren Thuram, centrocampista francese classe 2001.

Il dubbio in attacco

Resta da sciogliere il nodo della prima punta. Con Adzic e Yildiz a supporto, il ballottaggio è tra Lois Openda, attaccante belga ex Lipsia, e Jonathan David, bomber canadese reduce dall’esperienza al Lille. Al momento Openda sembra favorito grazie alla sua velocità, arma che potrebbe mettere in difficoltà la difesa dell’Atalanta. Dusan Vlahovic, centravanti serbo, dovrebbe invece partire dalla panchina, pronto a subentrare come carta decisiva a gara in corso.