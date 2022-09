Juve, Bargiggia: «Avanti con Allegri, ma...»

Le parole di Paolo Bargiggia su Allegri: «Per ora avanti con lui, ma se non cambiano le cose la Juve dovrà decidere»

Il giornalista Paolo Bargiggia ha parlato ai microfoni di Juventusnews24.com della partenza a rilento dei bianconeri. di Seguito le sue parole.

La società va avanti con Allegri, confermando il progetto a lungo termine. È la scelta giusta?

«La società va avanti con Allegri perché non poteva fare altrimenti per due ragioni. Andrea Agnelli avrebbe dovuto sconfessare sé stesso per l’ennesima volta dopo i progetti tecnici creati e buttati a mare con Sarri e Pirlo: prima i giovani, basta gli svincolati, poi per accontentare Allegri quest’anno di nuovo avanti con gli svincolati. Poi i costi del licenziamento di Allegri sarebbero altissimi. Per il momento vanno avanti così, ma non giurerei che questa cosa possa arrivare a fine stagione se non ci sarà un’inversione di rotta. Penso che se avranno questo andamento lento alla fine della stagione cambieranno».

CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24.COM