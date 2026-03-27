Juve beccata, scoperto il blitz per il nuovo bomber

Un emissario della Juventus è stato visto nella città dove era in scena il bomber corteggiato dai bianconeri

Doveva probabilmente rimanere segreto, o almeno questo sperava la Juventus. Invece l’emissario bianconero è stato ‘beccato’ nella città dove era di scena il bomber corteggiato proprio dalla Vecchia Signora.

Tutto è venuto alla luce del sole dunque e i piani di Comolli sono ora chiari: va bene il rinnovo di Dusan Vlahovic, dato ormai come imminente; va bene anche il tentativo, l’ennesimo, di riportare a Torino Kolo Muani; ma il grande obiettivo di mercato per la prossima stagione è Robert Lewandowski.

Un emissario della Juventus, infatti, è stato visto a Varsavia dove la Polonia ha affrontato, e battuto, l’Albania nella semifinale dei playoff mondiali. Dopo l’iniziale vantaggio albanese, è stato proprio Lewandowski a rimettere in partita la nazionale di casa, prima che Zielinski firmasse il gol qualificazione. Ora la Polonia è attesa dalla finale contro la Svezia, il match che decreterà chi tra le due compagini approderà ai Mondiali di giugno.

La Juventus su Lewandowski: blitz a Varsavia

Mondiali a parte, Lewandowski è al centro del calciomercato. In scadenza con il Barcellona, il suo nome fa gola a molti club: i blaugrana pensano ad un rinnovo annuale, il Milan vorrebbe portarlo a San Siro, ma è la Juventus ad essersi mossa più di recente per prendere il bomber polacco.

Missione Juventus per Lewandowski (Instagram _rl9) – Calcionews24.com

Come detto, ieri un emissario della società piemontese era a Varsavia proprio per Lewandowski: non certo per guardarlo dal vivo, visto la caratura del calciatore, ma più per capirne motivazioni e progetti futuri. Un futuro che potrebbe essere tinto di bianco e nero: Spalletti ha chiesto calciatori già pronti e di livello elevato per riportare alla vittoria la Juventus e Lewandowski, nonostante i 37 anni, sarebbe il profilo ideale da mettere al centro dell’attacco.

I gol sono stati il limite di quest’anno per la squadra bianconera e con la coppia Lewandowski-Vlahovic sarebbe facilmente risolto. Ecco perché a Torino stanno lavorando per far sì che il polacco scelga proprio la Juventus: l’idea è fare dell’attaccante del Barcellona il Modric bianconero. Il croato è stato decisivo nella stagione del Milan e Spalletti pensa che Lewandowski possa avere lo stesso peso per la Juventus il prossimo anno. Missione partita, dunque, con il blitz a Varsavia: nelle prossime settimane si capirà se sarà andato o meno a segno.