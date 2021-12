Juve, due giocatori chiedono più spazio: rinnovo a rischio?

Due giocatori della Juve sarebbero lontani dal rinnovo del contratto. Il motivo? Vogliono più spazio. Ultime

Non solo i rinnovi di Bernardeschi, Cuadrado e Dybala a tenere banco in casa Juve. Altri due giocatori bianconeri, infatti, sarebbero in dubbio se prolungare la loro esperienza a Torino o meno.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, infatti, il futuro di Perin e De Sciglio è ancora da definire. Il portiere e il terzino hanno i contratti in scadenza nel 2022 e vorrebbero avere più spazio in squadra. Altrimenti sarà addio.