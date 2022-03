Ecco la mossa dell’agente di Paulo Dybala dopo l’addio con la Juve

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, l’agente di Paulo Dybala, Antun, ha chiesto di essere registrato come agente riconosciuto dalla Federazione spagnola.

Questo vuol dire che l’agente dell’argentino è in cerca di acquirenti in Liga. I club interessati alla Joya in uscita dalla Juventus sarebbero Atletico Madrid e Barcellona.