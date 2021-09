Juve, Exor: «Anno finanziaro 2021/22 condizionato dalla pandemia»

Exor comunica le previsioni per l’anno finanziario 2021/2022 in chiave Juve: perdite significative all’orizzonte

Exor comunica le previsioni per l’anno finanziario 2021/2022 anche in chiave Juve.

«Al momento, per l’anno finanziario 2021-22, che è ancora seriamente condizionato dagli effetti diretti e indiretti della pandemia, ci si aspetta una perdita significativa. Assumendo che ci sarà un sostanziale ritorno alla normalità del contesto generale economico entro la seconda metà del 2022 e grazie alle azioni intraprese nell’ultimo anno finanziario per razionalizzare i costi e recuperare i ricavi che hanno efficacia nel medio termine, ci si aspetta che il risultato operativo di Juventus e il flusso di cassa migliorino dall’anno 2022-2023. Non ci sono incertezze significative in quanto la Juventus ha i mezzi per portare avanti le sue attività operative nei 12 mesi successivi».

