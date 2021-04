Juve Napoli, Pirlo si gioca tutto: in caso di addio, Allegri pronto a tornare

Massimiliano Allegri potrebbe tornare alla Juve in caso di addio a Pirlo. La tentazione in casa bianconera porta infatti il suo nome

La grande tentazione in casa Juve porta il nome di Max Allegri. Il tecnico sabato ha visto il presidente Agnelli: niente derby insieme ma qualche ora in compagnia, come due vecchi amici. Come spiega La Gazzetta dello Sport, in caso di addio a Pirlo, il ritorno del livornese sarebbe la mossa più logica, ma i rapporti con Nedved e Paratici non sono idilliaci e andrebbero ricostruiti.

Molto, comunque, può dipendere dalla sfida con il Napoli nella quale la Juve si gioca buona parte della qualificazione in Champions League. In caso di addio, Allegri è pronto.