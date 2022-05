Juve Inter, Sacchi: «Partita all’italiana. Perisic straordinario»

L’ex allenatore italiano Sacchi ha detto la sua sulla finale di Coppa Italia tra Juve e Inter

Arrigo Sacchi, storico ex allenatore italiano, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ha commentato la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter vinta 4-2 dai nerazzurri.

L’ANALISI – «È stata una sfida molto… italiana. Contropiede da una parte e dall’altra, rapidi capovolgimenti, assembramenti attorno all’arbitro, proteste. Perisic straordinario, gioca a sinistra e calcia con tutti e due i piedi. Ha una tecnica difficile da vedere. Juve deludente, solo per dieci minuti l’ho vista votata al sacrificio come sa fare lei. Poi è passata a 5 in difesa. I bianconeri ora devono ritrovare la volontà e il carattere che l’hanno portati a dominare a lungo».