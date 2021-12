Juve, numeri impietosi in attacco: solo in sette hanno segnato meno

Juve, l’attacco non segna proprio. Il reparto offensivo bianconero ha fatto meglio di sole sette squadre in campionato

Che la Juventus non avesse un attacco atomico era chiaro sin dall’inizio della stagione, ma ora i numeri per Allegri si fanno impietosi, se non drammatici. La squadra non è riuscita assolutamente a sopperire all’addio di Cristiano Ronaldo

I numeri però parlano chiaro: 23 reti segnate in 17 partite, solo 7 squadre hanno fatto peggio in A (Salernitana, Genoa, Cagliari, Spezia, Venezia, Udinese e Torino) e solo 12 sono state firmate dagli attaccanti. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport con il Venezia la Juve ha tirato 14 volte per produrre una sola rete: decisamente troppo poco.