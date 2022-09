Juve, Pjanic: «Non ha senso cambiare Allegri»

Le parole di Pjanic su Allegri: «Adesso non hanno senso i cambi, le somme si tirano alla fine della stagione»

Miralem Pjanic ha parlato ai microfoni di Tuttosport sulla situazione molto difficile in casa Juve. Di seguito le sue parole sulla possibile decisione del club di esonerare Allegri.

«Adesso non hanno senso i cambi, le somme si tirano alla fine della stagione. La Juventus di Allegri può riuscire a ribaltare tutto, ma si devono mettere tutti in discussione. Nessuno può essere soddisfatto, a partire dai giocatori. Ma anche Allegri e il suo staff staranno facendo delle riflessioni per svoltare. Quando un momento difficile arriva così presto, sei costretto a commettere meno errori possibili. Il campionato è equilibrato, può succedere ancora di tutto. Quando vinci passando da questi periodi duri, poi è ancora più bello e gustoso il successo. Diventano soddisfazioni enormi. Vi ricordate la stagione 2017-18 e la vittoria del Napoli di Sarri allo Stadium con il gol di Koulibaly nel finale?».

