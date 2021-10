Juve Roma, Veretout sbaglia il rigore: è il primo errore con la maglia giallorossa

Veretout si è fatto ipnotizzare da Szczesny contro la Juve sbagliando il suo primo rigore da quando è alla Roma

La parata di Szczesny sul tiro dal dischetto di Veretout in Juve Roma costa al francese una doppia delusione.

Come riporta Opta via Twitter, infatti, per lui si tratta del primo errore da quando gioca con la Roma. Veretout, infatti, aveva segnato tutti gli altri 13 rigori che aveva battuto in giallorosso tra tutte le competizioni disputate. L’errore è arrivato al 14° tentativo.