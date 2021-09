Juve, si avvicina il rientro di Kaio Jorge: il brasiliano oggi al J Medical – VIDEO

Kaio Jorge questa mattina al J-Medical: visita di controllo per l’attaccante brasiliano, ai box al momento per un infortunio alla coscia

Visite di controllo questa mattina per Kaio Jorge. Il giovane attaccante brasiliano, fermo da diverse settimane per un infortunio muscolare alla coscia, si è presentato oggi al J-Medical per verificare lo stato del suo recupero come raccolto dall’inviato di Juventusnews24.com.

Come accennato ieri da Massimiliano Allegri in conferenza stampa, l’ex talento del Santos dovrebbe rientrare nuovamente in gruppo dopo la sosta per le Nazionali di ottobre.