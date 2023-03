Juve, Soule: «Aspettavo questo gol, è un emozione incredibile»

Le parole di Massimiliano Allegri dopo la vittoria della Juve contro la Sampdoria: «Non sapevo come festeggiare e mi veniva da piangere dall’emozione»

Matias Soule, attaccante della Juve, ha parlato al termine del match di Serie A vinto contro la Sampdoria. Ecco le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di DAZN.

PRIMO GOL IN SERIE A – «Sono veramente molto contento. Lo aspettavo questo gol in Serie A. È una emozione veramente incredibile. Non sapevo come festeggiare e mi veniva da piangere dall’emozione. Un gol di testa non è nelle mie corde, ma sono veramente felice. Ho pensato alla mia famiglia in tribuna, a quelli che mi guardano dall’argentina. Allegri? Mi ha chiesto di fare bene anche la fase difensiva. Eravamo con un gol di vantaggio per cui loro potevano pareggiarla, per quello mi ha detto di stare attento. È emozionante sentire Di Maria parlare così di me. Lui e Paredes mi consigliano e io li seguo. Cerco di imparare da loro ed è un orgoglio allenarmi con Di Maria».

CARATTERISTICHE – «Mi piace avere la palla e cercarla tra le linee, provo ad aiutare la squadra. Che stiamo vivendo pareggiando o perdendo io cerco solo di aiutare sempre».

COMPAGNI – «Tutti, dal primo giorno che sono qui, mi hanno dato consigli. Li guardo, li ascolto. Anche il mister. Imparo ogni giorno, ogni allenamento e anche fuori dal campo».

