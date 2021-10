Juve Vlahovic, c’è il contatto con l’agente per gennaio: la richiesta del serbo

Calciomercato Juventus: i bianconeri avrebbero avuto contatti con l’entourage di Vlahovic per un trasferimento a Torino già a gennaio. Le ultime

La Juventus, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe avuto un contatto importante con l’entourage di Dusan Vlahovic per provare a portarlo in bianconero già nella finestra di mercato invernale. L’attaccante della Fiorentina vuole 6 milioni di euro all’anno per trasferirsi a Torino, i lavori sono in pieno corso anche perché il giocatore potrebbe lasciare Firenze già a gennaio.

La Juve con i viola fece un sondaggio a settembre: quotazione allora che si aggirava intorno ai 70 milioni della clausola, ma la rottura ha cambiato le carte in tavola. Alla Continassa si stanno adoperando per capire se anticipare il colpaccio o aspettare l’estate. Cherubini sa che la concorrenza è agguerrita (Atletico Madrid e Manchester City su tutte) e che il calciatore deve prendere ancora una decisione. L’affare è difficile perché (al di là della rivalità tra le due società) la Fiorentina chiede comunque 60 milioni e per la situazione economica in cui versa il club bianconero; Commisso non apre a scambi con altri giocatori della Juve. Tuttavia l’intenzione di investire per questa operazione c’è.

