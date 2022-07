Juve Women, tragedia per Peyraud-Magnin: morta la compagna

É morta la compagna di Peyraud-Magnin, portiere della Juventus Femminile e della nazionale francese. La magistratura conferma

Secondo quanto riportato dall’emittente radiofonica francese RTL, lo scorso 4 luglio è venuta a mancare a 27 anni Camille, compagna del portiere della Juventus Women Pauline Peyraud-Magnin. La ragazza è stata trovata morta nell’appartamento a Torino che condivideva con la calciatrice.

La famiglia non ha specificato le cause della sua morte, mentre la magistratura italiana ha confermato che l’indagine è in corso e per ora non è lecito sapere il loro stato