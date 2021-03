Juventus, addio a Cristiano Ronaldo? Le tre possibili destinazioni

Cristiano Ronaldo pensa al futuro, che potrebbe essere lontano dalla Juventus: le chance del portoghese sul mercato

Grande delusione per Cristiano Ronaldo dopo l’eliminazione dalla Champions, ma anche per la stessa Juventus, che ha “fallito” la missione europea con il portoghese. I costi, inoltre, sono ingenti. A fine stagione l’attaccante potrebbe partire, un anno prima della scadenza del suo contratto.

Come spiega Tuttosport, sono tre i club che potrebbero sognare di averlo in rosa. In primis il Manchester United: non è da escludere uno scambio con Pogba. Il secondo club è il Psg, che nel caso in cui non arrivasse a Messi, potrebbe pensare a CR7. Il terzo è club è lo Sporting Lisbona, che sogna un romantico ritorno.