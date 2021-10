Juventus, ai dettagli anche il rinnovo di Cuadrado: le ultime

Dopo quello di Paulo Dybala, in casa Juventus sarebbe ai dettagli anche il rinnovo di Juan Cuadrado

Non solo quello di Paulo Dybala, perché la Juve è vicina a definire anche il rinnovo di Juan Cuadrado. Secondo quanto riferito da Tuttosport e La Gazzetta dello Sport, siamo ai dettagli per la firma dell’esterno colombiano sul prolungamento dell’accordo con il club bianconero.

Cuadrado, in scadenza nel 2022, rinnoverà fino al 2023, estendendo di un altro anno la durata del suo matrimonio a Torino. Lui alla Juventus sta benissimo, e il club bianconero lo considera troppo importante per non volere un rinnovo.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24