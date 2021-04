Juventus, Allegri per blindare la Champions? La clamorosa indiscrezione

Allegri Juve per assicurarsi la Champions: la clamorosa indiscrezione. Per il futuro di Pirlo decisive le prossime partita

Tuttosport tratteggia il futuro in certo di Pirlo dopo l’amaro pareggio nel derby. La società continua a stringersi intorno al tecnico e lo sosterrebbe anche in caso di ko nel recupero col Napoli ma, scrive il quotidiano torinese, c’è già chi ipotizza clamorosi ribaltoni (che potrebbero addirittura coinvolgere Allegri) per blindare il piazzamento Champions.

Anche se si tratta al momento solo di suggestioni. Una vittoria mercoledì, comunque, spazzerebbe qualsiasi dubbio almeno per l’immediato futuro della Juventus.