Juventus, ammonito Cuadrado: salterà il Benevento

Juan Cuadrado salterà il match contro il Benevento. Il colombiano era diffidato ed è stato ammonito: squalifica contro i giallorossi

Un cartellino giallo pesante per Juan Cuadrado in Cagliari Juve. Il giocatore colombiano è stato ammonito dall’arbitro Calvarese per un intervento falloso: un giallo pesante, considerando che era diffidato.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24

Squalifica, dunque, nella prossima sfida, quella con il Benevento Contro i giallorossi, dunque, Pirlo dovrà fare a meno del terzino numero 16.