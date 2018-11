La Juventus monitora i giovani difensori: Paratici è molto interessato a Balerdi del Boca Juniors

La Juventus torna a guardare in casa del Boca Juniors per rinforzare la propria rosa: Paratici, infatti, vuole assicurarsi Leonardo Balerdi, difensore classe ’99. I bianconeri, dopo l’operazione Tevez, che ha permesso di strappare una corsia preferenziale per Bentancur, vogliono fare il bis: il difensore del Boca, che tra ottobre e novembre ha giocato 4 partite da titolare, piace molto in prospettiva perché potrebbe sostituire Barzagli. La Juve deve battere la concorrenza del Barcellona, ma non lo porterebbe subito a Torino: per farlo ambientare nel campionato italiano, infatti, sta nascendo l’idea di fare un’operazione in sinergia con la Sampdoria.