Benevento, Vigorito: «Che orgoglio battere la Juventus a Torino»

Oreste Vigorito, presidente del Benevento, parla della vittoria ottenuta allo Stadium contro la Juve. Le sue parole

«Erano otto anni che la Juve non perdeva in casa contro una neopromossa e questo è il primo motivo di orgogliosa soddisfazione. Non ha idea di quanto ci abbiano fatto tanto piacere i sorrisi che ci hanno accolto al rientro a Torino: è uno dei motivi per cui facciamo calcio».