Juventus, Bernardeschi show a dicembre: ora punta un premio personale

La Juventus ha ritrovato Federico Bernardeschi che adesso punta anche un premio personale

Un grande dicembre per Federico Bernardeschi. In una stagione in cui le prestazioni del numero 20 della Juventus si sono innalzate notevolmente l’ex Fiorentina ha inanellato una serie di prestazioni di grande spessore, tre assist e un gol nelle ultime cinque apparizioni in maglia bianconera.

La Lega Serie A valuta la sua candidatura come giocatore del mese di dicembre, premio che gli assegneranno quasi sicuramente i tifosi della Juve. Ora spetta a lui dare continuità e guadagnarsi il premio più ambito, il rinnovo del contratto.

