Juventus, Brio innamorato di Demiral: «È un duro, il giusto compagno per de Ligt»

Sergio Brio esalta Merih Demiral: l’ex difensore della Juventus delinea un ritratto del turco al suo secondo anno in bianconero

Sergio Brio, intervistato da Tuttosport, parla di Merih Demiral. Le sue dichiarazioni.

BRIO – «Demiral lo inserisco nel filone dei duri della difesa che tanto piacciono ai tifosi. Anche se a me sembra avere uno stile meno cattivo rispetto a come viene dipinto. La mia idea su di lui è quella di un giocatore con tutte le carte in regola per affrontare il necessario percorso di crescita all’interno della Juventus e prendersi gradualmente il futuro a braccetto con De Ligt, il più grande colpo di mercato degli ultimi anni».

COSA IMPRESSIONA DI DEMIRAL – «Sicuramente le doti fisiche che lo portano ad eccellere nel gioco aereo e nelle situazioni di corpo a corpo con l’avversario. Deve migliorare però nelle decisioni soprattutto quando affondare il colpo e quando invece temporeggiare».

POSIZIONE IN CAMPO – «Lancio una sorta di provocazione: lo vedrei benissimo defilato sulla destra, in quel ruolo ibrido tra linea a tre e linea a quattro che sta utilizzando Pirlo. Il tecnico potrebbe così blindare le corsie esterne. Non è semplice trovare figure come Gentile o Cabrini abili in entrambe le fasi di gioco».