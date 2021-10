Juventus, ci sono i candidati per il Cda e il Collegio Sindacale: i nomi in lista

«Con riferimento all’Assemblea degli Azionisti di Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 29 ottobre 2021, si rende noto che: (i) è stata depositata n. 1 lista di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione da parte dell’azionista EXOR N.V., titolare di una partecipazione pari al 63,8% del capitale sociale di Juventus; e (ii) è stata depositata n. 1 lista di candidati per la nomina del collegio sindacale, sempre dal predetto azionista EXOR N.V..

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Massimo Della Ragione (*)

2. Maurizio Arrivabene

3. Kathryn Frances Fink (*)

4. Andrea Agnelli

5. Laurence Siouffi-Debroux

6. Pavel Nedved

7. Giorgio Tacchia (*)

8. Laura Zanetti (*)

9. Daniela Marilungo (*)

10. Francesco Roncaglio

I candidati contrassegnati dal simbolo (*) hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (il “TUF”), richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF, nonché dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance.

COLLEGIO SINDACALE

Sezione 1 (candidati alla carica di Sindaco Effettivo)

1. Roberto Spada

2. Maria Cristina Zoppo

3. Alessandro Forte

Sezione 2 (candidati alla carica di Sindaco Supplente)

1. Maria Luisa Mosconi

2. Roberto Petrignani».