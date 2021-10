Juventus, c’è il rinnovo di Dybala ma ancora niente annuncio: le ultime

Tutto fatto in casa Juventus per il rinnovo di Dybala, ma oggi non arriverà l’annuncio. Le ultime

È tutto fatto per il rinnovo con la Juventus di Paulo Dybala. L’accordo è stato raggiunto e si attende ora solo l’annuncio ufficiale, che non arriverà però nella giornata di oggi come circolato negli scorsi giorni.

L’ufficialità del prolungamento del numero 10 della Juventus potrebbe arrivare dalla prossima settimana. Jorge Antun, agente di Dybala, è atteso a Torino nei prossimi giorni.

