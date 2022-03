Juventus, Cherubini fa sul serio per Jorginho: c’è l’offerta

Calciomercato Juventus: i bianconeri fanno sul serio per Jorginho, c’è l’offerta

La Juventus fa sul serio per Jorginho. Il regista del Chelsea potrebbe tornare in Serie A nel corso della prossima estate, con i bianconeri che sono pronti a giocare il ruolo di protagonisti assoluti.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Cherubini è pronto ad offrire al calciatore un quadriennale da circa 6 milioni di euro per un’operazione favorita anche dal Decreto Crescita (il suo ingaggio al lordo verrebbe a costare 9 milioni). Il problema concreto è che il Chelsea, per ora, non può fare trattative di alcun genere per le sanzioni del governo inglese.

