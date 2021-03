Giorgio Chiellini parla dopo la vittoria della Juventus sul campo del Cagliari. Le dichiarazioni del difensore e capitano bianconero

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Cagliari.

GARA – «Chiaro che è sempre meglio non prendere gol ma abbiamo reagito sul campo. Bisogna parlare poco e stare uniti, continuando a dimostrare che vogliamo far bene e che ci crediamo fino alla fine. Oggi era una tappa importante, loro sono un’ottima squadra. Dobbiamo dare continuità, se siamo uniti e giochiamo insieme possiamo far grandi cose».

INTER – «Noi dobbiamo pensare a noi stessi, l’Inter è avanti e a fa la corsa con sé stessa. Non dobbiamo farci condizionare, è l’unico modo per far bene. Alla penultima vedremo dove siamo arrivati».

POST CHAMPIONS – «Noi senatori abbiamo parlato dentro lo spogliatoio. Non bisogna fare grandi chiacchiere, bisogna rispondere sul campo. Cristiano in primis. Abbiamo giocato da Juve. Con questo ingrediente possiamo finir bene, poi vedremo da qui a maggio».